Потенциальный соперник Деревянченко уничтожил соперника в бою за титул WBO – видео

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде защитил свой титул. Он уверенно одолел претендента из Ирландии Люка Килера.

Ирландец побывал на канвасе после первого же пропущенного удара, но все же решил продолжить бой.

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Во 2-м раунде Андраде снова снес Килера мощным левым хуком. Несмотря на то, что чемпион попал претенденту прямо в челюсть, тот поднялся на ноги и продолжил драться.

Килер пытался атаковать: предсказуемо бросался вперед, выбрасывал многочисленные удары с крайне низкой эффективностью.

Андраде вытаскивал оппонента на себя и встречал левыми хуками.

Односторонний поединок завершился в 9-м раунде. Андреде потряс оппонента мощным ударом и бросился на добивание. Рефери остановил схватку за секунду до окончания трехминутки.

Деметриус Андраде – Люк Килер видеообзор боя

Следующим соперником Андраде может стать украинский боксер Сергей Деревянченко.

Журналист Крис Манникс из Sports Illustrated заявил, что Андраде лично рассказал, что не против встретиться с Деревянченко.

Последний бой Деревянченко провел 6 октября. В поединке за вакантный титул IBF украинец проиграл Геннадию Головкину.