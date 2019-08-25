Потенциальный соперник Гвоздика ярко нокаутировал соперника в титульном бою: видео

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Сергей Ковалев
Сергей Ковалев / twitter.com/Fightbrk

Обладатель пояса WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев защитил титул в бою против британского претендента Энтони Ярда. Ковалев победил досрочно в одиннадцатом раунде.

Первые три раунда прошли очень нервно, но без ярких эпизодов. Сергей сосредоточился на джебе, Ярд – на том, чтобы ловить более медленного чемпиона на хук слева в голову. Ковалев выбрасывал почти вдвое больше ударов, чем противник, причем с большей эффективностью.

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С 4-го раунда стало жарко, а в 6-м британец потерял капу. Россиянин четко работал джебом, не давая сопернику беспроблемно сокращать дистанцию.

В 7-м Ярд начал, наконец, работать в туловище, а в 8-м едва не забил россиянина, задев его в голову и пытался дожать более минуты. Ковалева шатало, но он не упал.

В 9-м раунде Сергей попытался воспользоваться тем, что британец потратил силы на предыдущие раунды. В 11-м раунде россиянин таки дожал соперника, ярко нокаутировав Ярда.

Видео лучших моментов боя

В будущем россиянин может встретиться с украинцем Александром Гвоздиком. Гвоздик, который владеет поясом WBC в этом же весе, свой следующий бой проведет против Артура Бетербиева. Последний чемпион по версии IBF.

Если Гвоздик победит Бетербиева, то в будущем может провести бой против Ковалева. Гвоздик хочет стать абсолютным чемпионом мира.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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