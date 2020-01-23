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Потенциальный соперник Усика тренируется с Фьюри – фото

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Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер / twitter.com/joeboxerparker

Британский боксер Тайсон Фьюри активно готовится к встрече с Деонтеем Уайлдером. Поединок состоится 22-го февраля и на кону будет стоять титул WBC.

В своем инстаграме Тайсон опубликовал фотографии со спарринг-партнерами. К поединку с Уайледером британца готовит Джозеф Паркер.

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Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер / скриншот инстаграм-страницы Фьюри

Новозеландец Паркер может стать следующим соперником Александра Усика. Усик и Паркер встретятся, если Джошуа откажется от титула WBO.

Джозеф Паркер возглавляет рейтинг этой организации, а Усик – официальный претендент на титул.

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Впрочем, в команде Паркера уверены, что украинец ждет поединка с Джошуа. Последний, к слову, в следующем бою встретится с Пулевым.

Также в тренировочном лагере Тайсона Фьюри находится непобедимый итальянский боксер Гвидо Вианелло.

  • Бой Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первая встреча боксеров состоялась 1 декабря 2018 года и завершилась ничьей.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
  • Вместе с тем Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризил и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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