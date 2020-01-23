Потенциальный соперник Усика тренируется с Фьюри – фото

Британский боксер Тайсон Фьюри активно готовится к встрече с Деонтеем Уайлдером. Поединок состоится 22-го февраля и на кону будет стоять титул WBC.

В своем инстаграме Тайсон опубликовал фотографии со спарринг-партнерами. К поединку с Уайледером британца готовит Джозеф Паркер.

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Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер / скриншот инстаграм-страницы Фьюри

Новозеландец Паркер может стать следующим соперником Александра Усика. Усик и Паркер встретятся, если Джошуа откажется от титула WBO.

Джозеф Паркер возглавляет рейтинг этой организации, а Усик – официальный претендент на титул.

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Впрочем, в команде Паркера уверены, что украинец ждет поединка с Джошуа. Последний, к слову, в следующем бою встретится с Пулевым.

Также в тренировочном лагере Тайсона Фьюри находится непобедимый итальянский боксер Гвидо Вианелло.