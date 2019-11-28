Потрясающий голевой пас Лукаку стал лучшим в Лиге чемпионов: видео

Бельгийский гренадер Ромелу Лукаку стал автором так называемого "Skill of the Day!"в Лиге чемпионов. 27 ноября нападающий миланского "Интера" отдал изумительную голевую передачу в Лиге чемпионов.

Команда Лукаку в 5 туре Лиги чемпионов на выезде играла со "Славией" из Праги. В первом тайме команды обменялись голами, а Лукаку сделал первую в игре результативную передачу на Мартинеса.

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После перерыва Ромелу своим голом вывел "Интер" вперед. А на 88 минуте тандем Лукаку и Мартинес установили итоговый результат игры 3:1.

Лукаку с фланга вырезал на Мартинеса, который из пределов штрафной пробил точно в одно касание.

Видео передачи Лукаку

️ Romelu Lukaku's outrageous outside of the foot assist wins Skill of the Day! #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/y8IFytLQWA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27 ноября 2019 г.

Благодаря двум результативным передачам и голу Лукаку претендует на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.

Его конкурентами являются Роберт Левандовски из "Баварии", Лионель Месси из "Барселоны" и Кейлор Навас из ПСЖ. Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.

Результаты 5 тура Лиги чемпионов смотрите здесь.