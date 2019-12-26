Правительство напрямую будет финансировать спортсменов

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин рассказал об изменениях в финансировании спортсменов. С 2021 года деньги будут выделять спортсменам, а не федерациям.

По словам Шумилина, с 2021 года элитные украинские спортсмены будут получать прямое финансирование от государства.

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Думаем, с 2021 года заработает индивидуальная поддержка топ-100 спортсменов. Они будут определяться согласно мировому рейтингу по результатам. Они будут получать прямое финансирование на те программы, которые они сами себе выбирают. То есть деньги будут выделять непосредственно им, а не на спорт, не на федерации,

– цитирует Шумилина Xsport.

Также Шумилин рассказал о распределении финансов по видам спорта. Согласно его словам, финансирование в дальнейшем будет проводиться по рейтинговой системе.

Финансирование спорта будет и дальше проводиться по рейтинговой системе, но только формула будет меняться. Медали – это важно, но это не единственная задача. Формула будет меняться, но уже в 2021 году. Мы провели встречу с федерациями. Не все довольны существующей формулой, но времени ее переделать нет, поэтому она будет меняться уже с 2021,

– добавил чиновник.

Также заместитель министра культуры, молодежи и спорта заявил, что 26 декабря закроют долги перед спортивными федерациями.

Что известно о прекращении финансирования спортивных федераций?Кабмин приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом к концу 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.