Представитель ФФУ снова посетит штаб-квартиру УЕФА по делу Мораеса

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Юрий Записоцкий во второй раз посетит УЕФА
Юрий Записоцкий во второй раз посетит УЕФА / ФФУ

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий 3-4 апреля совершит второй за последнее время визит в УЕФА.

Записоцкий во второй раз полетит в Ньон в штаб-квартиру УЕФА для разрешения ситуации с натурализацией Жуниора Мораес, сообщает "Динамомания".

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Первый визит Записоцкий в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне состоялся 28 марта и его связывали с так называемым "делом Мораеса".

Ранее Юрий Записоцкий выразил уверенность, что дело Мораеса закончится в пользу Украины и команда Шевченко избежит технических поражений.

Что случилось с натурализацией Мораеса?
Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение за участие Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно только 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в национальную сборную. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украины сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Жуниор Мораес УЕФА
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