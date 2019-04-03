Представитель ФФУ снова посетит штаб-квартиру УЕФА по делу Мораеса

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий 3-4 апреля совершит второй за последнее время визит в УЕФА.

Записоцкий во второй раз полетит в Ньон в штаб-квартиру УЕФА для разрешения ситуации с натурализацией Жуниора Мораес, сообщает "Динамомания".

Читайте также: ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта

Первый визит Записоцкий в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне состоялся 28 марта и его связывали с так называемым "делом Мораеса".

Ранее Юрий Записоцкий выразил уверенность, что дело Мораеса закончится в пользу Украины и команда Шевченко избежит технических поражений.

Что случилось с натурализацией Мораеса?

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение за участие Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга.



Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно только 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в национальную сборную. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украины сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Подписывайся на наш Twitter и Telegram