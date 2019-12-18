Представлен мяч плей-офф Лиги Европы, которым сыграет донецкий "Шахтер": фото

В УЕФА представили мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги Европы. Среди них и донецкий "Шахтер".

Сам мяч белый с черно-желтыми элементами, которые повторяют дизайн Лиги Европы. Также там изображен стадион в Гданьске, который и примет финал турнира в 2020 году. Производитель – компания Molten.

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Мяч плей-офф Лиги Европы (фото: twitter.com/EuropaLeague)

Этим мячом сыграет и донецкий "Шахтер", который вышел в 1/16 финала. Там "горняки" будут противостоять бельгийской "Бенфике". Первый матч состоится в Харькове 20 февраля. Ответный матч в Лиссабоне – 27 февраля.