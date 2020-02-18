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Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов 2020

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Официальный мяч финала Лиги чемпионов / UEFA

На официальном сайте УЕФА презентовали официальный матч финала Лиги чемпионов 2020. Финальный матч состоится в Стамбуле 30 мая 2020 года.

Учитывая, что финал состоится в Стамбуле, разработчики использовали карту города для оформления мяча.

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"Черпая свое вдохновение из города-хозяина, где восток встречается с западом, сложный дизайн имеет рисованную художественную интерпретацию карты Стамбула, которая однозначно содержит два континента – Европу и Азию. Подчеркивая глубокую культуру искусства Стамбула, белые звезды создают контраст с картами города, расписанных вручную . Босфор, природный водный путь, который протекает через город, находится в центре шара. Удивительная фиолетовая цветовая палитра вдохновляется солнцем, расположенным над рекой с востока на запад", – говорится в описании к мячу.


Мяч финала Лиги чемпионов 2020 (фото: UEFA)

Новый мяч будут использовать на всех матчах Лиги чемпионов, начиная со стадии 1/8 финала. Первыми этим мячом сыграют "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" – ПСЖ, матчи который состоится 18 февраля.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Спорт
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