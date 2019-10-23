Президент "Львова" прокомментировал информацию о прекращении существования клуба

31 Читати новину українською
Президент "Львова" прокомментировал информацию о прекращении существования клуба
Президент "Львова" прокомментировал информацию о прекращении существования клуба / pfclviv.com

Президент ПФК "Львов" Богдан Копитко обратился к болельщикам команды из-за информации о том, что клуб может прекратить существование. Копитко опровергает слухи.

"Одни пишут, что это произойдет зимой, другие – в конце чемпионата. Прошу не писать ерунды, ведь с уверенностью заявляю: клуб существовал, существует и будет существовать!" – цитирует Копитка сайт "Львова".

Читайте также: ФК "Львов" официально получил нового тренера

В своем обращении президент львовян заявил, что не знает "кому выгодно подавать ложную информацию и вводить болельщиков в заблуждение".

Также Копитко прокомментировал клуб переживает не лучшие времена. "Львов" находится на дне турнирной таблицы чемпионата Украины.

Мы искренне хотим реабилитироваться перед своими болельщиками, ведь понемногу находим свою игру и прогрессируем. Мы станем сильнее с вашей поддержкой. Все победы еще впереди, мы не раз демонстрировали, что "Львов" – это команда с характером, и мы еще не раз это докажем,
– резюмировал Копитко.

Информацию о прекращении существования клуба в мае 2019 года озвучил журналист Игорь Цыганик. В октябре "ТаТоТаке" сообщил, что "Львов" может исчезнуть к зиме.

После последнего матча против "Карпат" игроки "Львова" не слишком сдерживали эмоций. В раздевалке команды возникла словесная перепалка. Больше и громче всех свои эмоции выражал капитан команды Борзенко и вратарь Сарнавский.

blog_ava
Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
сегодня
2327
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Львов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня 13:45 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
Юрій Семенюк 2397
Заедьте в гериатрические пансионаты или интернаты – там смертью пахнет, – пауэрлифтер-чемпион
22 октября 17:50 Заедьте в гериатрические пансионаты или интернаты – там смертью пахнет, – пауэрлифтер-чемпион
Станіслав Безушко 149
Директор "Арены Львов" назвал сумму аренды стадиона: на матчи сборной она возрастает втрое
сегодня 09:30 Директор "Арены Львов" назвал сумму аренды стадиона: на матчи сборной она возрастает втрое
Ігор Саджениця 113
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 22 октября
сегодня 07:35 Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 22 октября
Ігор Саджениця 6568
Гол Малиновского не помог "Аталанте" избежать неприличного разгрома от "МанСити": видео
22 октября 23:59 Гол Малиновского не помог "Аталанте" избежать неприличного разгрома от "МанСити": видео
Михайло Гема 182
Новости
Больше новостей
Залиште відгук