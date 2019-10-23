Президент "Львова" прокомментировал информацию о прекращении существования клуба

Президент ПФК "Львов" Богдан Копитко обратился к болельщикам команды из-за информации о том, что клуб может прекратить существование. Копитко опровергает слухи.

"Одни пишут, что это произойдет зимой, другие – в конце чемпионата. Прошу не писать ерунды, ведь с уверенностью заявляю: клуб существовал, существует и будет существовать!" – цитирует Копитка сайт "Львова".

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В своем обращении президент львовян заявил, что не знает "кому выгодно подавать ложную информацию и вводить болельщиков в заблуждение".

Также Копитко прокомментировал клуб переживает не лучшие времена. "Львов" находится на дне турнирной таблицы чемпионата Украины.

Мы искренне хотим реабилитироваться перед своими болельщиками, ведь понемногу находим свою игру и прогрессируем. Мы станем сильнее с вашей поддержкой. Все победы еще впереди, мы не раз демонстрировали, что "Львов" – это команда с характером, и мы еще не раз это докажем,

– резюмировал Копитко.

Информацию о прекращении существования клуба в мае 2019 года озвучил журналист Игорь Цыганик. В октябре "ТаТоТаке" сообщил, что "Львов" может исчезнуть к зиме.

После последнего матча против "Карпат" игроки "Львова" не слишком сдерживали эмоций. В раздевалке команды возникла словесная перепалка. Больше и громче всех свои эмоции выражал капитан команды Борзенко и вратарь Сарнавский.