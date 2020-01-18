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Президент УАФ анонсировал строительство базы для сборной Украины по футболу

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Андрей Павелко / Фото из открытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал начало проектных работ по возведению в селе Княжичи Киевской области базы для молодежных и национальной сборных Украины.

Слова Павелка приводит сайт Украинской ассоциации футбола.

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Уже в мае мы представляем проект работ по строительству в Княжичах базы для молодежной и национальной сборных Украины, куда будет стремиться попасть каждый мальчишка и каждая девочка. Ведь это мечта каждого из них. И в этот проект мы возлагаем большие надежды,
– сказал Павелко.

Также Павелко отметил мощное развитие футбольной инфраструктуры в Киевской области в течение последних лет, а это появление около 100 новых площадок и 10-ти полноразмерных полей.

Спорт24 писал, что тренировочной базой сборной Украины на время чемпионата Европы станет стадион в городе Волунтари. Город Волунтари расположен возле Бухареста, где "сине-желтые" сыграют два матча.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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