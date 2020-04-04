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Президент УЕФА Чеферин пригрозил Бельгии исключением из еврокубков – причина

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Александр Чеферин / УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне, если примет решение завершить сезон досрочно.

Ранее стало известно, что чемпионат Бельгии хотят завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионство намерены присудить "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь.

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Бельгия и лиги, которые решат досрочно зафиксировать таблицу, рискуют не попасть в европейский футбол в следующем сезоне. Это неправильный путь. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Вы не можете обратиться за помощью, а потом передумать, когда это удобно.

Футбол без фанатов – не особо хороший вариант, но лучше иметь возможность снова смотреть его по телевидению без болельщиков, чем вообще быть без футбола,
– приводит слова Чеферина ZDF.de.

Основное о завершении сезона в Бельгии

2-го апреля бельгийские СМИ сообщили, что руководители бельгийских клубов приняли решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

Пока решение официально еще не принято.

Досрочное завершение сезона в Бельгии мотивировано тем, что клубы не хотят доигрывать сезон при пустых трибунах.

Зато УЕФА написал письма всем 55 ассоциациям, в котором попросил не завершать сезон досрочно. Там заявили, что могут не допустить в еврокубки клубы, где сезон не будет доигран.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Спорт Футбол Бельгия УЕФА
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