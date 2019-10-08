Президента клуба Первой лиги могут пожизненно отстранить от футбола за оскорбление арбитра

Президенту львовского "Руху" Григорию Козловскому не удастся избежать наказания за оскорбление арбитра после кубкового матча "Рух" – "Мариуполь" (0:1), состоявшегося 2 октября во Львове.

Сразу после поединка Козловский в интервью СМИ отметил следующее: "Я уважаю "Мариуполь". Я прошу прощения, но сегодня все люди в один голос на стадионе кричали – судья п...рас. Знаете, мне, как президенту, трудно согласиться, но реально он – п... рас", сообщает Sport Arena.

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Согласно Дисциплинарным правилам УАФ на подобные высказывания в СМИ должна реагировать непосредственно КДК, и сейчас дисциплинарный орган собирает всю информацию, готовя материалы для принятия решения.

Также по информации издания за этот поступок его могут наказать вплоть до пожизненного отстранения от футбола и значительным штрафом. Напомним, Николай Павлов за подобные высказывания в свое время получил два года дисквалификации.

Козловский не впервые попадает в фокус дисциплинарных органов. В 2016 году за угрозу арбитрам также после кубкового матча против столичного "Арсенала" он получил год бана, который впоследствии апелляционный комитет сократил вполовину.

Чуть более чем за год Козловский несколько раз выбегал на поле во время поединка с "Жемчужиной", остановил игру, находился в запрещенныз зонах, на повышенных тонах общался с арбитрами и игроками команды-соперницы, за что получил два года дисквалификации как рецидивист.