При жеребьевке плей-офф ЛЕ "Шахтер" будет среди несеяных команд: возможные соперники

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"Шахтер" уступил "Аталанте" и теперь сыграет в ЛЕ

Донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл в решающем матче группового этапа и вылетел из Лиги чемпионов. А "горняки" будут играть в 1/16 финала Лиги Европы, но при жеребьевке будут среди несеяных команд.

Таким же путем, как и "Шахтер", пойдут бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и немецкий "Байер".

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Зато к сеяным попали 4 команды, которые также заняли третьи места в группах ЛЧ, но набрали большее количество зачетных пунктов. Также туда попадут 12 команд, которые выигрывают свои группы в самой Лиге Европы. Все они являются потенциальными соперниками "горняков" в 1/16 финала. Пока среди сеяных точно будут:

  • "Севилья" (Испания);
  • "Селтик" (Шотландия);
  • "Эспаньол" (Испания);
  • "Зальцбург" (Австрия);
  • "Интер" (Италия);
  • "Бенфика" (Португалия);
  • "Аякс" (Нидерланды).

Остальные 9 возможных соперников "Шахтера" определятся по результатам последнего тура группового этапа, который состоится сегодня. Жеребьевка 1/16 финала состоится в понедельник, 16 декабря.

К слову, сыграть на этой стадии может и киевское "Динамо", если выиграет решающий матч у испанского "Лугано".

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Лига Европы Динамо
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