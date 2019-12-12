При жеребьевке плей-офф ЛЕ "Шахтер" будет среди несеяных команд: возможные соперники

Донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл в решающем матче группового этапа и вылетел из Лиги чемпионов. А "горняки" будут играть в 1/16 финала Лиги Европы, но при жеребьевке будут среди несеяных команд.

Таким же путем, как и "Шахтер", пойдут бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и немецкий "Байер".

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Зато к сеяным попали 4 команды, которые также заняли третьи места в группах ЛЧ, но набрали большее количество зачетных пунктов. Также туда попадут 12 команд, которые выигрывают свои группы в самой Лиге Европы. Все они являются потенциальными соперниками "горняков" в 1/16 финала. Пока среди сеяных точно будут:

"Севилья" (Испания);

"Селтик" (Шотландия);

"Эспаньол" (Испания);

"Зальцбург" (Австрия);

"Интер" (Италия);

"Бенфика" (Португалия);

"Аякс" (Нидерланды).

Остальные 9 возможных соперников "Шахтера" определятся по результатам последнего тура группового этапа, который состоится сегодня. Жеребьевка 1/16 финала состоится в понедельник, 16 декабря.

К слову, сыграть на этой стадии может и киевское "Динамо", если выиграет решающий матч у испанского "Лугано".