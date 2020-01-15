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Приятно вернуться домой, – украинский тренер прокомментировал назначение в российский клуб

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Роман Пилипчук / ФК "Спартак"

52-летний украинский специалист Роман Пилипчук назначен новым наставником "Спартака-2", который выступает в ФНЛ.

Контракт с Пилипчуком рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Приятно вернуться домой. Спасибо руководству клуба за доверие. Очень рад, что вернулся в "Спартак" работать. Приложу все знаний и усилий, чтобы команда двигалась вперед,
– сказал Пилипчук.

В качестве игрока Пилипчук выступал за ивановский "Текстильщик", московское "Динамо", "Спартак" из Владикавказа, израильские клубы "Маккаби" из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. Завершил карьеру в донецком "Металлурге" в 2003 году.

В качестве тренера Пилипчук работал в луганской "Заре", ярославском "Шиннике", кишиневской "Дачии", калининградской "Балтике", московском и минском "Динамо", донецком "Олимпике", "Спартаке" из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском "Ахмате".

С 2016-го по 2018 годы Пилипчук входил в тренерский штаб "Спартака", став чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Главным тренером "Спартака" с 2016-го по 2018 годы был итальянский специалист Массимо Каррера.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Футбол Спорт
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