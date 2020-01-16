Биатлон: Прима и Пидручный в топ-10 в Рупольдинге, Фуркад выиграл второй спринт подряд

Украинские биатлонисты Артем Прима и Дмитрий Пидручный попали в топ-10 спринтерской гонки в Рупольдинге. Победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад.

Борьба за победу

При отсутствии норвежца Йоханнеса Бе, который вынужденно пропускает гонку из-за рождения ребенка, обязанности лидера на себя взял француз Мартен Фуркад.

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После двух побед в Оберхофе (спринт и масс-старт) французу не было равных в спринтерской гонке 5-го этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Чистая стрельба и хорошая скорость позволили Мартену преодолеть 10 километров дистанции за 22 минуты и 41 секунду.

Только три секунды Фуркаду проиграл его земляк Кантен Фийон-Майя. Последнее место на подиуме занял немец Бенедикт Долль, для которого этап в Рупольдинге является домашним. Долль проиграл Фуркаду 12 секунд.

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Выступление украинцев

Украинские биатлонисты успешно провели спринт. В частности, четверо украинцев чисто отработали на огневых рубежах.

При таких обстоятельствах на первый план вышла скорость. Артем Прима был самым быстрым и финишировал 8-м. Отставание от Фуркада – 27 секунд, что дает хорошие шансы на гонку преследования.

Прима мог рассчитывать на попадание в топ-6, однако два француза Симон Дестье и Фабьен Клод разделили 5-ю строчку.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный проиграл Приме 7 секунд и занял 10-ю строчку. Отставание от Фуркада – 38 секунд.

Сергей Семенов и Антон Дудченко тоже чисто отработали на двух огневых рубежах. В итоге Семенов оказался на 0,5 секунды быстрее и финишировал 36-м. Дудченко – 37-й.

Два штрафных круга со сборной Украины заработал только Богдан Цымбал. Они отбросили Цимбала аж на 88-ю позицию.