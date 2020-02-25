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Пример мужества: футболистка вывихнула колено во время матча и продолжила игру – видео

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Капитан "Сент-Миррен" Джейн О'Тул / fussboll.com

В женском чемпионате Шотландии по футболу встретились "Сент-Миррен" и "Инвернесс". Безумный эпизод произошел во время матча женских футбольных команд.

Капитан женской футбольной команды "Сент-Миррен" Джейн О'Тул показала пример мужества во время матча против Инвернесс Каледониан Тисл.

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После столкновения с соперницей упала и при этом вывихнула колено. О'Тул, превозмогая боль, несколькими ударами руки поставила его обратно.

Остается добавить, что футболистке это удалось. После чего она встала, отказалась от замены и доиграла матч до конца. "Сент-Миррен" разгромно проиграл – 0:7.

После финального свистка для шотландского телеканала представитель "Сент-Миррен" заявил: "Наш капитан – жесткая женщина. Вы не сможете сбить ее с ног – даже в этом случае она поднялась и сыграла все 90 минут".

Получение серьезной травмы смотрите видео:

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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