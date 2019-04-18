Пришло время выиграть мировой титул, – украинский боксер Деревянченко

Претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO) поделился планами после победы над Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО).

Слова украинца приводит BoxingScene.

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"Я чувствовал себя прекрасно с Кулкаем. Он был очень неуступчивый, но благодаря моим ударам, я доминировал весь поединок и оставался сосредоточенным".

Я собираюсь взять короткий отдых и вскоре вернуться в зал. Моя задача – быть активным и сражаться с лучшими боксерами дивизиона. Мой бой против Джейкобса показал, что я могу соревноваться с кем угодно. Сейчас пришло время выиграть мировой титул,

– сказал Деревянченко.

К слову, в бою с Кулкаем все три судьи отдали минимальную победу украинцу – 116:112 и дважды 115:113. Теперь Сергей Деревянченко является официальным претендентом на чемпионский пояс IBF, который он в предыдущем бою раздельным решением судей проиграл американцу Даниэлю Джейкобсу.

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