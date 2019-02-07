Призер чемпионата мира Данча пропустит этапы Кубка мира из-за нехватки средств

Серебряный призер чемпионата мира по сноубордингу Аннамари Данча вынуждена пропустить этапы Кубка мира, которые состоятся в этом месяце. Спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за нехватки средств.

Аннамари поедет только на этапы Кубка мира в Швейцарии и Германии.

Читайте также: Украинская сноубордистка Данча прокомментировала историческое достижение

"После этих соревнований мы планировали поехать на чемпионат Канады, однако учитывая хорошее выступление на чемпионате мира приняли решение немного отдохнуть и путешествовать по США, ведь обратный билет в Украину на 16 февраля, и в дни, которые остались хочу насладиться этой страной", – сказала спортсменка в интервью Sport.ko.net.ua.

"В феврале будет проведено два этапа Кубка мира, но из-за нехватки средств участвовать в них я не буду. А вот на этапах Кубка мира в Швейцарии (9 марта) и Германии (24 марта) я буду соревноваться. Также в планах выступление на чемпионате Украины, который пройдет 27-28 февраля", – отметила Данча.

Кто такая Аннамари Данча?

28-летняя украинская сноубордистка, которая стала "серебряным" призером в дисциплине параллельный слалом. Это первая медаль по сноубордингу в истории Украины. Спортсменка родилась в с. Оноковцы, Ужгородского района Закарпатской обл. Первая украинская представительница в своем виде спорта на зимних Олимпийских играх-2010 (г. Ванкувер, Канада). Также приняла участие в Олимпийских играх в 2014 году и 2018 году.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram