"Прометей" одолел "Соколов" в битве дебютантов Суперлиги Пари-Матч

"Харьковские Соколы" проиграли дома "Прометею" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Обе команды являются дебютантами Суперлиги.

Харьковские Соколы – Прометей – 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

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Харьковчане после стартового поражения в Днепре в трех следующих проигранных поединках были близки к победе. Постепенно сыгрываясь, команда Владимира Коваля уверенной в собственных силах подошла к встрече с еще одним новичком Суперлиги Пари-Матч, которого называют одним из фаворитов сезона.

Поэтому неудивительно, что попытки гостей со старта захватить существенное преимущество постепенно сошли на нет от достаточно агрессивного сопротивления хозяев. При практически равной игре гости получили на большой перерыв лишь три очка преимущества.

А после возобновления игры уже хозяева попытались перехватить инициативу. Так перед последней четвертью уже харьковчане имели два очка запаса. Фактически все должно было решиться в битве дебютантов на последних минутах. Они снова стали роковыми для "Соколов", у которых не пошла реализация в самый ответственный момент поединка.

Так "Прометей" одержал первую выездную и третью в сезоне победу в Суперлиге Пари-Матч.