"Прометей" одолел "Соколов" в битве дебютантов Суперлиги Пари-Матч

6 Читати новину українською
"Прометей" одолел "Соколов" в битве дебютантов Суперлиги Пари-Матч
"Прометей" одолел "Соколов" в битве дебютантов Суперлиги Пари-Матч / fbu.ua

"Харьковские Соколы" проиграли дома "Прометею" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Обе команды являются дебютантами Суперлиги.

Харьковские Соколы – Прометей – 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

Читайте также: "Химик" одержал волевую победу в матче с "Киев-Баскет", "Мавпы" переиграли "Одессу"

Харьковчане после стартового поражения в Днепре в трех следующих проигранных поединках были близки к победе. Постепенно сыгрываясь, команда Владимира Коваля уверенной в собственных силах подошла к встрече с еще одним новичком Суперлиги Пари-Матч, которого называют одним из фаворитов сезона.

Поэтому неудивительно, что попытки гостей со старта захватить существенное преимущество постепенно сошли на нет от достаточно агрессивного сопротивления хозяев. При практически равной игре гости получили на большой перерыв лишь три очка преимущества.

А после возобновления игры уже хозяева попытались перехватить инициативу. Так перед последней четвертью уже харьковчане имели два очка запаса. Фактически все должно было решиться в битве дебютантов на последних минутах. Они снова стали роковыми для "Соколов", у которых не пошла реализация в самый ответственный момент поединка.

Так "Прометей" одержал первую выездную и третью в сезоне победу в Суперлиге Пари-Матч.

blog_ava
14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины
сегодня
44322
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт чемпионат Украины по баскетболу БК Прометей БК Харьковские Соколы Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик набрал 7 килограммов, но Уизерспун серьезно перевесил украинца
сегодня 22:01 Усик набрал 7 килограммов, но Уизерспун серьезно перевесил украинца
Михайло Гема 42
Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, самый легкий – Деонтей Уайлдер, – Усик
сегодня 17:59 Самый тяжелый соперник – Тайсон Фьюри, самый легкий – Деонтей Уайлдер, – Усик
Ігор Саджениця 126
Бельгия первой вышла на Евро-2020
сегодня 11:15 Бельгия первой вышла на Евро-2020
Михайло Гема 60
Квалификация Евро-2020: результаты матчей 10 октября
сегодня 10:04 Квалификация Евро-2020: результаты матчей 10 октября
Ігор Саджениця 735
Сборная Украины с разгромом уступила Румынии в отборе на молодежное Евро-2021
10 октября 22:28 Сборная Украины с разгромом уступила Румынии в отборе на молодежное Евро-2021
Вісент Луїс 140
Новости
Больше новостей
Залиште відгук