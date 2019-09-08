Промоутер Ломаченко хочет провести еще один бой в 2019 году и назвал вероятного соперника

Промоутер чемпиона WBC, WBO и WBA в легком весе украинца Василия Ломаченко (13-1, 11 КО) Боб Арум сказал, что боксер может провести следующий поединок еще в 2019 году. А его вероятным соперником будет австралиец Джордж Камбосос-младший (17-0, 10 КО).

По словам Боба Арума, Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира. Однако для этого ему надо пояс IBF, которым владеет Ричард Комми. В конце года он проведет защиту против Теофимо Лопеса. Только после этого Ломаченко и победитель боя Комми – Лопес смогут встретиться. Чтобы не терять время зря, Боб Арум хочет организовать Ломаченко еще один поединок.

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"Я хочу организовать поединок для Ломаченко в этом году. Я знаю, что за пределами США есть немало мест, где можно было бы провести такой бой. Я надеюсь, что мы найдем подходящее место. Он звезда во всем мире, и это означает, что ему предстоит сразиться в других местах, кроме США. Так же, как это делал Мухаммед Али, бился во всем мире", – заявил Боб Арум.

На вопрос о том, кто может стать соперником Ломаченко, Боб Арум назвал австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Он спарринг-партнер Мэнни Пакьяо.

"В случае Ломаченко надо искать самых тяжелых соперников из всех возможных", – подытожил Боб Арум.

Но стоит заметить, что Ломаченко может драться и против другого соперника. Среди претендентов и россиянин. Все потому, что боксерская организация WBC приняла решение изменить статус боя в легком весе между Девином Хейни и Зауром Абдуллаевым. Теперь на кону поединка будет звание "временного" чемпиона организации, которым владеет Ломаченко. Бой между американцем Хейни и россиянином Абдуллаевым состоится 13 сентября в Нью-Йорке. Поэтому его победитель будет претендентом на бой против украинца. Однако WBC может дать Ломаченко определенное время, поэтому он не сразу будет проводить защиту титула против одного из этих боксеров.

Напомним, свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.