Промоутер назвал дату боя Усик – Чисора

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Усик – Чисора: дата боя

Руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что переговоры о возможном бое Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) проходят успешно.

Александр Усик и Дерек Чисора могут выяснить сильнейшего уже 8 февраля.

К слову: Чисора согласился на бой с Усиком

У меня была встреча с командой Усика в Монако. Они очень заинтересованы в поединке с Чисорой. Я также разговаривал с Дереком Чисорой и его менеджером – Дэвидом Хэем. Они заинтересованы в бое. 8 февраля – потенциальная дата боя. Надеюсь, они оба будут здесь (в Саудовской Аравии, – ред.) на этой неделе. Я знаю, что прилетит Усик, и я верю, что Чисора тоже приедет,
– приводит слова Хирна Boxing News 24.

Отметим, что Усик и Чисора претендуют на титульные бои. Они могут провести поединок с победителем реванша Джошуа – Руис, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Также предполагается, что в бою Усик – Чисора на кон могут выставить вакантный титул WBO в супертяжелом весе.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс Новости Спорта Александр Усик
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