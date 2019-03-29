Промоутер подтвердил следующий бой Усика: назван соперник и дата

Промоутер чемпиона мира по версии WBO, IBF, WBC в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн озвучил потенциальные даты следующего поединка украинца с Карлосом Такама (36-5-1, 28 КО).

18 мая, как было запланировано ранее, поединок скорее всего не состоится из-за боя Деонтея Уайлдера. У организаторов есть два других варианта.

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Усик переходит в супертяжелый вес и сразится с Такамой. Сейчас мы определяем дату поединка. Собирались организовать эту встречу 18 мая, но в этот день выступит Деонтей Уайлдер, а мы не хотели бы пересечения этих двух шоу. Возможные варианты – 17-го или 25 мая. Позже мы определимся с этим до понедельника. Как бы то ни было, следующий бой Усика пройдет в супертяжелом весе против Карлоса Такама,

– цитирует слова Хирна BoxingScene.

К слову, Деонтей Уайлдер проведет свой следующий поединок против обязательного претендента Доминика Бризила (20-1, 18 КО). Бой состоится 18 мая на Barclays Center в Нью-Йорке.

Спорт 24 писал 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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