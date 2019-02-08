Промоутер: Понимал, что могу обещать Ломаченко популярность, а с Усиком это было невозможно

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions), который сотрудничает с украинцем Василием Ломаченко рассказал, почему не имеет аналогичного контракта с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

Арум заявил, что на пути подписанию контракта стало то, что Усик планировал выступать в тяжелом весе, а не супертяжелом.

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"Они приходили вдвоем, вместе с Ломаченко. Я сделал предложение Усику, но спросил: "А в каком дивизионе ты будешь строить карьеру?" А он ответил, что в крузервейте (Тяжелый вес 90,72 кг, - Спорт24). И я подумал: "что мне делать с крузером?" Ты должен понимать... я тогда работал с телеканалом НВО. Если бы я пошел к ним и заявил, что хочу поставить на ТВ бой крузера Усика, они бы мне ответили: "Дед, ты что? Слегка сошел с ума?"

Поэтому я понимал, что могу обещать Ломаченко популярность и дать ему это. А с Усиком на НВО это было априори невозможно. Если бы все это произошло годами позже, когда я начал работу с ESPN, я бы не выпустил этого парня из переговорной без подписанного контракта. Но на тот момент у меня просто не было никаких вариантов с ним", - рассказал Арум в интервью BoxingTalk.

Отметим, что Александр Усик пока решает, в какой весовой категории продолжить карьеру. Поэтому соперник Усика пока не известен. Большие шансы им стать имеет россиянин Александр Поветкин, несколько меньше его земляк Денис Лебедев.

Промоутер Александр Красюк (K2 Promotions Ukraine) заявил, что цель Усика – звание короля в супертяжелом весе. Первый шаг к заветной цели будет сделан в мае в США.

Свой последний бой Усик провел 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью.

Кто такой Боб Арум?​87-летний американский юрист, предприниматель и боксерский промоутер. Основатель и руководитель компании Top Rank, которая занимается боксерским продвижением и базируется в Лас Вегасе. Член Международного зала боксерской славы и Всемирного зала боксерской славы. За свою карьеру Арум организовал более 400 боев за титул чемпиона мира. Он работал с такими известными боксерами как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Марвин Хаглер, Роберто Дюран, Алексис Аргуэльо, Карлос Монсон, Томас Хирнс, Хулио Сесар Чавес, Шугар Рэй Леонард, Оскар Де Ла Хойя, Эрик Моралес, Мигель Котто, Флойд Мейвезер-младший, Мэнни Пакьяо и другими.

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