Промоутер Усика назвал дату возможного боя против Чисоры

Британский промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с Александром Усиком, заявил, что хотел бы организовать бой украинца против Дерека Чисоры. По словам Хирна, бой может состояться уже в феврале 2020 года.

Промоутер говорит, что в следующем поединке Чисора встретится с Усиком или Джозефом Паркером.

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Я хочу увидеть бой Чисоры против Усика или Паркера. Я предполагаю, что этот поединок состоится в феврале следующего года. Усик мне четко сказал, что хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира. Но он может прийти ко мне и сказать: "Знаешь, я буду драться с Чисорой",

– сказал Хирный ютуб-канала IFL TV.

В то же время Хирн называет Чисора опасным соперником, которая может стать серьезной проблемой для Усика.

Он грозный парень, умный и сообразительный боксер. Он показывает отличный прессинг, хорошо работает по корпусу. Чисора непрерывный, его бои интересно смотреть,

– резюмировал Хирн.

Также промоутер заявления, с радостью организует бой Усика против Чисоры в феврале, если украинец попросит об этом.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец дал Виталию пощечину, вследствие чего едва не возникла драка. Чисора также перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений).

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса. Дерек завоевавшим титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

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Что известно о потенциальном бой Усик – Чисора?

Перед поединком против Прайса Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждал, что согласится на бой, если будет такая возможность.

В то же время Чисора раскритиковал Усика за бой Усика против Чазз Уизерспуна. Дерек также выразил убеждение, что украинец не выдержит тяжелые бои в супертяжелом весе. Хотя еще в апреле он сказал, что Усик наведет ужас на супертяжей.

Промоутер Чисоры Дэвид Хей заявил, что хочет организовать бой для своего земляка против Усика.