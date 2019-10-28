Промоутер Усика назвал дату возможного боя против Чисоры

72 Читати новину українською
Дерек Чисора – Александр Усик
Дерек Чисора – Александр Усик / Спорт24

Британский промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с Александром Усиком, заявил, что хотел бы организовать бой украинца против Дерека Чисоры. По словам Хирна, бой может состояться уже в феврале 2020 года.

Промоутер говорит, что в следующем поединке Чисора встретится с Усиком или Джозефом Паркером.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

Я хочу увидеть бой Чисоры против Усика или Паркера. Я предполагаю, что этот поединок состоится в феврале следующего года. Усик мне четко сказал, что хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира. Но он может прийти ко мне и сказать: "Знаешь, я буду драться с Чисорой",
– сказал Хирный ютуб-канала IFL TV.

В то же время Хирн называет Чисора опасным соперником, которая может стать серьезной проблемой для Усика.

Он грозный парень, умный и сообразительный боксер. Он показывает отличный прессинг, хорошо работает по корпусу. Чисора непрерывный, его бои интересно смотреть,
– резюмировал Хирн.

Также промоутер заявления, с радостью организует бой Усика против Чисоры в феврале, если украинец попросит об этом.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора в свое время дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец дал Виталию пощечину, вследствие чего едва не возникла драка. Чисора также перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений).

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса. Дерек завоевавшим титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

 Это интересно: Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу

Что известно о потенциальном бой Усик – Чисора?

Перед поединком против Прайса Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждал, что согласится на бой, если будет такая возможность.

В то же время Чисора раскритиковал Усика за бой Усика против Чазз Уизерспуна. Дерек также выразил убеждение, что украинец не выдержит тяжелые бои в супертяжелом весе. Хотя еще в апреле он сказал, что Усик наведет ужас на супертяжей.

Промоутер Чисоры Дэвид Хей заявил, что хочет организовать бой для своего земляка против Усика.

blog_ava
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня
39092
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шахтер" разработал собственный бренд одежды: лицом стал Дантес, а изюминкой – вещи-трансформеры
сегодня 15:02 "Шахтер" разработал собственный бренд одежды: лицом стал Дантес, а изюминкой – вещи-трансформеры
Юрій Семенюк 10
Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб
сегодня 11:59 Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб
Юрій Семенюк 57
В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук
сегодня 09:35 В Украине нет пропаганды других видов спорта, поэтому нет детей и развития, – Наталья Козачук
Станіслав Безушко 45
Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей
сегодня 08:55 Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей
356
Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
27 октября 19:45 Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
153
Новости
Больше новостей
Залиште відгук