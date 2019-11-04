Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок

Теннисный сезон официально завершен для женщин. Спортсменки уже могут сосредоточиться на отдыхе и подготовке к новым испытаниям, но в 2020 году. Спорт24 подводит итоги сезона для украинских теннисисток.

Свитолина без титулов

Элина Свитолина впервые с 2012 года завершила сезон без единого титула. Более того, Элине удалось только один раз выйти в финал на Итоговом турнире, который стал последним в году.

Элине пришлось пережить сложную весну. В первую очередь из-за травмы украинка пропустила несколько соревнований и матчи за сборную Украины.

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В первой половине сезона Элина провела шесть неудачных турниров. В Майами она проиграла в 1/64 финала. Грунтовый сезон теннисистка открыла поражением в 1/64 финала в Мадриде, через неделю вылетела в 1/32 финала в Риме.

Неудачным для нее был второй турнир серии Грэнд Слэм – Ролан Гаррос (поражение в 1/16 финала). Старт травяного сезона тоже выдался неудачным. В Бирмингеме и Истборне Свитолина проиграла в 1/32 финала.



Элина Свитолина / Фото: GETTY IMAGES

Наиболее знаковыми турнирами для Элины стали Уимблдон и US Open, которые состоялись в достаточно короткий срок (июль-август). Элине наконец удалось выйти в полуфинал. Тем самым она стала первой украинкой, которая сыграла в 1/2 финала на турнире серии Грэнд Слэм (еще и дважды подряд).

За сезон Элина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open). Подсластить не слишком удачный сезон могла победа на Итоговом турнире. Свитолина уверенно преодолела группу, но проиграла в финале первой ракетке мира Эшли Барти.

Впрочем, Свитолина стопроцентно выжала максимум, поскольку подходила к соревнованиям не в лучших кондициях. Украинка рисковала обострить проблему с травмой. К слову, в течение Итогового турнира аж 5 теннисисток снялись с соревнований из-за травмы.

Положительным моментом в игре Элины стало влияние Гаэля Монфиса: удары украинки стали мощнее, а игра более непредсказуемой. Это все может помочь Элине уже в следующем сезоне. Сейчас самым важным для украинки является восстановление физических кондиций.

Сезон Свитолина завершила на 6 строчке рейтинга WTA и заработала 6,126,335 доллара призовых.

Цуренко в шаге от победы в Брисбене

Чрезвычайно уверенно начала сезон Леся Цуренко. На турнире категории Premier в австралийском Брисбене Леся сумела выйти в финал. На своем пути Цуренко обыграла Михаэлу Бузернеску (24 ракетка мира), Кимберли Биррелл (283 ракетка мира), Анетт Контавейт (20 ракетка мира) и Наоми Осаку (5 ракетка мира). (Рейтинг по состоянию на начало сезона, – Спорт24).

В финале в драматической игре Леся по итогам трех сетов проиграла Каролине Плишковой из Чехии, которая сейчас вторая в рейтинге WTA. В дальнейшем Цуренко провела в 2019 году еще 13 турниров, но особых успехов не достигала.



Леся Цуренко / Фото: ФТУ

Завершение сезона Цуренко, к сожалению, пропустила из-за травмы правого локтя. Сезон Цуренко завершила на 70 строчке рейтинга WTA.

Сенсационная Снигур

В этом сезоне 17-летняя киевлянка сыграла на шести юниорских турнирах. В январе Снигур дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open. В июне она сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титул в Рохемптоне.

Наиболее знаковым событием стала победа Дарьи на Уимблдоне. Кроме Снигур Уимблдон также выигрывала Екатерина Бондаренко. До стадии финала юниорского Уимблдона доходили еще три представительницы Украины: Татьяна Перебийнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Видео победного розыгрыша и празднования Снегирь на Уимблдоне

Также Снигур дошла до финала юниорского Итогового турнира, но потерпела поражение. Украинка поднялась на две позиции в рейтинге ITF Junior, показав свой лучший результат в карьере.

В последний раз представительница Украины завершала сезон в топ-10 в 2017 году, когда Марта Костюк выиграла Итоговый "Мастерс" сезона и также поднялась на вторую позицию в рейтинге.

Прорыв Ястремской

19-летняя Ястремская завершила сезон на рекордной для себя 22-й строчке рейтинга WTA. На дебютном Australian Open она дошла до третьего круга, в котором уступила знаменитой Серене Уильямс. После игры титулованная американка похвалила Даяну.

Когда я подошла к сетке, то увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а для того, чтобы победить. Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу.

Плакала я раньше после матчей? Да, конечно. Однажды я проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать,

– заявила Серена после матча.

В январе Даяна выиграла турнир серии International в Таиланде. В мае Ястремская отпраздновала победу на соревнованиях этой же серии, но во французском Страсбурге.

В январе украинка дошла до 1/4 финала в австралийском Хобарте, где уступила Белинде Бенчич. Чрезвычайно успешно Ястремская сыграла в октябре на турнире серии Premier 5 в Ухане. Даяна дошла до полуфинала, в котором уступила Петре Квитовой.



Даяна Ястремская / Фото: GETTY IMAGES

Пожалуй, самым успешным турниром для Даяны стал Уимблдон. Ястремская впервые на соревнованиях серии Грэнд Слэм дошла до 1/8 финала. Выход в четвертьфинал Даяна уступила Шуай Чжан в трех сетах.

Сезон выдался для Ястремской удачным и в финансовом плане. Призовые составили 1,224,080 долларов.

В следующем году в календаре WTA запланировано 60 турниров: 55 WTA, четыре турнира Большого Шлема и Олимпийские игры. 28 разных стран примут 55 соревнований под эгидой WTA. Новый сезон начнется не 31 декабря, а 6 января.