Просьба Беленюка к правительству – ошибочная, – советник Жданова

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Павел Булгак, советник министра молодежи и спорта Игоря Жданова, прокомментировал просьбу Жана Беленюка по поводу повышения зарплат тренеров ДЮСШ.

Спорт 24 писал, что Беленюк обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением повысить зарплаты тренерам. Беленюк сделал это перед поездкой на чемпионат мира по борьбе.

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Ценю ваше искреннее желание помочь повысить зарплату тренерам ДЮСШ. Но такая просьба к правительству является ошибочной. Мы годами боролись за то, чтобы именно органы местного самоуправления от политики выживания массового спорта, в частности ДЮСШ, переходили к их развитию за собственные средства, средства местных бюджетов, полученных в результате децентрализации.

Это должно стать для них нормой бюджетного планирования. В их сознании должно засесть понимание, что только они и никто больше, ответственные за развитие ДЮСШ, которые предоставляют спортивные услуги собственной общине. И это их обязанность обеспечить достойную оплату труда для тренеров местных спортшкол,
– написал Булгак.

Сам Беленюк ближайшие заседания Рады может пропустить. Он едет в Казахстан на чемпионат мира по борьбе, который продлится с 14 по 22 сентября.

Депутат от партии "Слуга народа", возможно, пропустит четыре пленарных заседания Верховной Рады, согласительный совет и работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Теги: Спорт Жан Беленюк
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