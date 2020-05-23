Как простыни: в сети раскритиковали новую форму "Манчестер Сити" – фото

В сети появилось фото третьего комплекта формы "Манчестер Сити" на сезон 2020/21. Узор, который нанесен на форме – восточный орнамент, известный как "пейсли".

Фото формы были опубликованы на сайте Footyheadlines. Болельщиков очень удивил данный узор.

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"Напоминает простыни в азиатском доме", "Как простыни, сделанные в Индии", "Моя бабушка попросила вернуть ее занавески", "Похоже на женское белье", "Это, наверное, шутка", "Это коронавирусная версия формы", "Выглядит, как пижама, но мне нравится", "Это группа бактерий с ядром, митохондриями, рибосомами и эндоплазматичною сетью", "Одна из тех форм, которые люди хейтят, но через 10-20 лет будут пытаться купить ее", – комментируют болельщики в Twitter.

Комплект формы "Манчестер Сити" на сезон 2020/21

Технический спонсор "горожан" Puma сообщил, что дизайнеров вдохновила мода музыкального направления "брит-поп", представителем которого является бывший солист Oasis британский певец Лиам Галлахер, которое было популярным в Манчестере 60-х и 90-х годах.

Реакция солиста Oasis на форму "Манчестер Сити"

Лиам Галлахер раскритиковал новую форму Манчестер Сити, пошутив, что ее создатели должны быть первым же рейсом отправлены в Ухань, который стал первым эпицентром распространения коронавируса.

"Тот, кто отвечает за этот новый комплект формы "Ман Сити", должен отправиться на рейс в Ухань, а тот, кто когда-нибудь ее купит, должны быть первыми в очереди после них", – написал он, но вскоре удалил запись.