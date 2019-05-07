Просыпайтесь, мистер Месси, – фанаты "Ливерпуля" фейерверками разбудили игроков "Барселоны"

Болельщики "Ливерпуля" готовы на все ради победы их любимой команды. Даже не давать спать футболистам команды соперников.

На этот раз от их действий пострадали игроки "Барселоны". В ночь на 7 мая под отелем Hilton, где в Ливерпуле остановились "сине-гранатовые", фанаты запустили фейерверк. При этом на видео слышно, как один из исполнителей этого действа говорит "Wake up call for Mr Messi" (Просыпайтесь, мистер Месси).

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Кроме попытки не дать выспаться игрокам "Барселоны", фанаты "Ливерпуля" нарушили и британское законодательство. В Англии запрещено запускать фейерверки в общественных местах с 23:00 до 07:00. Свою "акцию" болельщики устроили в 04:00 часов.

Фанаты "Ливерпуля" не уникальны в таких действиях. В этом сезоне это уже делали болельщики "Аякса". Они ночью фейерверками будили футболистов "Реала" и "Ювентуса". Правда, это не очень помогло амстердамскому клубу – "Аякс" дома проиграл "Реалу", а с "Ювентусом" сыграл вничью. Но победил обе команды на выезде и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Там он в первом матче в Лондоне обыграл "Тоттенхэм".