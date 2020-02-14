Против двукратного олимпийского чемпиона россиянина Устюгова открыли дело из-за допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова. Сам спортсмен решил подать встречный иск против IBU.

Расследование по делам Устюгова и Светланы Слепцовой началось в августе 2018 года одновременно с делами Александра Печенкина и Александра Чернышова, которых позже дисквалифицировали на 4 года. В декабре 2019 года стало известно, что IBU продолжает расследование по делам Устюгова и Слепцовой. По информации журналиста Хайо Зеппельта, именно данные про этих спортсменов были изменены в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Кто такой Евгений Устюгов

Чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

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IBU начало новое расследование в отношении Устюгова на основе его биологического паспорта. Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. В самом Союзе биатлонистов разъяснили детали по этому расследованию.

"Чтобы избежать болезненных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BUI) подтверждает, что он обвинил Устюгова в возможном нарушении Антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода) в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января 2010 года до февраля 2014 года. Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. Согласно антидопинговым правилам IBU, обвинение рассмотрит независимый суд", – говорится в заявлении.

Сам Устюгов решил подать в суд на IBU в государственный суд Австрии, ведь штаб-квартира организации размещена в Зальцбурге. При этом это впервые биатлонист подает иск в гражданский суд, а не Спортивный арбитражный суд в Лозанне.