Против "МанСити" могут начать еще одно расследование

Из-за нарушения финансового фэйр-плей со стороны "Манчестер Сити" УЕФА может начать еще одно расследование против английского клуба.

Из-за завышенных спонсорских контрактов футбольная ассоциация должна проверить соглашение клуба с компанией Abu Dhabi, пишет The Guardian.

Интересно: Гвардиола рассказал, что будет делать в случае исключения "Манчестер Сити" из АПЛ

В частности, проверка будет касаться партнерства в 2016 году. УЕФА намерен изучить, не было ли соглашение фиктивным, а владельцы просто вкладывали деньги в клуб под видом коммерческой деятельности.

Сейчас из-за нарушения правил финансового фэйр-плей "Манчестер Сити" уже дисквалифицирован из Лиги Чемпионов на два следующих сезона, а также оштрафован на 30 миллионов евро. Кроме того, в "Сити" могут забрать титул чемпиона Англии 2014 года.

В чем обвиняют "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.

Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).

Что такое финансовый фэйр-плей?Условие, направленное на улучшение общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность – то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.