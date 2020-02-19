24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Против "МанСити" могут начать еще одно расследование

- Читати новину українською
УЕФА намерена проверить соглашение "МанСити" с арабскими спонсорами

Из-за нарушения финансового фэйр-плей со стороны "Манчестер Сити" УЕФА может начать еще одно расследование против английского клуба.

Из-за завышенных спонсорских контрактов футбольная ассоциация должна проверить соглашение клуба с компанией Abu Dhabi, пишет The Guardian.

Интересно: Гвардиола рассказал, что будет делать в случае исключения "Манчестер Сити" из АПЛ

В частности, проверка будет касаться партнерства в 2016 году. УЕФА намерен изучить, не было ли соглашение фиктивным, а владельцы просто вкладывали деньги в клуб под видом коммерческой деятельности.

Сейчас из-за нарушения правил финансового фэйр-плей "Манчестер Сити" уже дисквалифицирован из Лиги Чемпионов на два следующих сезона, а также оштрафован на 30 миллионов евро. Кроме того, в "Сити" могут забрать титул чемпиона Англии 2014 года.

В чем обвиняют "Манчестер Сити"?

  • В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.
  • Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.
  • Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).

Что такое финансовый фэйр-плей?Условие, направленное на улучшение общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность – то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта УЕФА Манчестер Сити Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:15 "Атлетико" неожиданно нанес поражение "Ливерпулю" в Лиге чемпионов: видео
Михайло Гема
18 февраля 20:58 Украинский волейболист сделал девушке предложение прямо перед матчем: милое видео
Юрій Семенюк
18 февраля 17:59 Эта дисквалификация – это унижение, – менеджер Вихриста Андрей Котельник
Станіслав Безушко
18 февраля 14:43 Голы украинский Яремчука и Мирошниченко попали в подборку лучших в Лиге Европы: видео
Ігор Саджениця
18 февраля 07:35 "Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Челси", VAR отменил два гола лондонцев – видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук