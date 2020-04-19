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ПСЖ будет платить Неймару 3 миллиона евро в месяц на фоне кризиса

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Неймар / globallookpress.com

Бразильский футболист Неймар может получить новый контракт. Французский ПСЖ хочет сохранить форварда в своем составе, поэтому готовит повышение зарплаты футболиста.

ПСЖ не хочет отпускать Неймара, которого пытается вернуть каталонская "Барселона". Журналист Николо Скира информирует, что парижане подготовили новый контракт для бразильца.

Кстати Роналду станет первым футболистом в истории, который заработал миллиард евро за карьеру

Спортивный директор парижского клуба Леонардо предложит 28-летнему Неймару соглашение до 2025 года с зарплатой 38 миллионов евро за сезон.

Таким образом, Неймар ежемесячно будет получать более 3 миллионов евро. Нынешняя зарплата футболиста – 31,6 миллиона евро за сезон.

Срок контракта Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.

По уровню доходов Неймар находится на третьей строчке. Самым высокооплачиваемым игроком мира является Лионель Месси. На второй строчке португалец Криштиану Роналду.

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ПСЖ готовит новый контракт для Неймара на фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Французский клуб несет серьезные финансовые потери.

Парижане потеряют до 215 миллионов евро, если Лига 1 будет закончена в июне.

Если сезон не продолжится, или 5 оставшихся матчей, которые ПСЖ должен сыграть в Париже, пройдут при пустых трибунах, то потери от доходов с игровых дней снизятся на 30 миллионов евро.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Неймар ПСЖ
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