ПСЖ будет платить Неймару 3 миллиона евро в месяц на фоне кризиса

Бразильский футболист Неймар может получить новый контракт. Французский ПСЖ хочет сохранить форварда в своем составе, поэтому готовит повышение зарплаты футболиста.

ПСЖ не хочет отпускать Неймара, которого пытается вернуть каталонская "Барселона". Журналист Николо Скира информирует, что парижане подготовили новый контракт для бразильца.

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Спортивный директор парижского клуба Леонардо предложит 28-летнему Неймару соглашение до 2025 года с зарплатой 38 миллионов евро за сезон.

Таким образом, Неймар ежемесячно будет получать более 3 миллионов евро. Нынешняя зарплата футболиста – 31,6 миллиона евро за сезон.

Срок контракта Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.

По уровню доходов Неймар находится на третьей строчке. Самым высокооплачиваемым игроком мира является Лионель Месси. На второй строчке португалец Криштиану Роналду.

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ПСЖ готовит новый контракт для Неймара на фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Французский клуб несет серьезные финансовые потери.

Парижане потеряют до 215 миллионов евро, если Лига 1 будет закончена в июне.

Если сезон не продолжится, или 5 оставшихся матчей, которые ПСЖ должен сыграть в Париже, пройдут при пустых трибунах, то потери от доходов с игровых дней снизятся на 30 миллионов евро.

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