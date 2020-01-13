ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Монако" была зафиксирована боевая ничья 3:3. При этом пять голов команды забили еще до перерыва.

Уже на третьей минуте встречи Неймар удачно воспользовался пасом от Верратти, пробив мимо голкипера в ближний угол. Но на седьмой минуте счет был равным. Забивать должен был Бен-Йеддер, однако его сбил Навас. Арбитр мог назначать пенальти. Мяч улетел к Желсону Мартиншу, и тот переправил мяч в пустые ворота.

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А уже на 13-й минуте впереди были гости. Бальде Кейта сбросил под удар Бен-Йеддеру, а нападающий без проблем пробил мимо защитника и голкипера.

В середине первого тайма счет снова стал равным. Неймар пробивал по воротам, но мяч залетел туда после двойного рикошета. Гол записали на игрока "Монако" Балло Туре.

Незадолго до перерыва Неймар таки оформил дубль. Правда сделал это с пенальти за фол против Мбаппе.

Во втором тайме моментов было немало. Но забить командам удалось лишь один раз. А сам гол вызвал немало споров. Отличился Слимани, который удачно добил мяч в сетку ворот. Игрок находился в офсайде в момент паса. Однако арбитр его не засчитал, считая, что защитник ПСЖ Маркиньос сыграл в мяч, пытаясь его перехватить.

Поэтому в итоге ничья 3:3. ПСЖ остался на первом месте в чемпионате Франции, имея еще одну игру в запасе. Команда опережает "Марсель" на пять очков. "Монако" лишь восьмое.

Видеообзор матча ПСЖ – Монако