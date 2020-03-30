ПСЖ потеряет более 215 миллионов евро из-за коронавируса
Французский футбольный клуб ПСЖ понесет серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Парижане потеряют к 215 мллионов евро, если Лига 1 будет закончена в июне.
Потери действующих чемпионов Франции подсчитали журналисты L'Equipe, информирует Paris Fans.
Журналисты пишут, что потеря 215 миллионов евро – это наихудший сценарий для ПСЖ, если сезон закончится до 30 июня.
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На данный момент 30 июня считают наиболее вероятной датой окончания сезона.
ПСЖ теряет на телеправах, доходы от Лиги чемпионов также снизятся.
Если сезон не продолжится, или 5 оставшихся матчей, которые ПСЖ осталось сыграть в Париже, пройдут при пустых трибунах, то потери от доходов с игровых дней снизятся на 30 миллионов евро.
Матч против "Ниццы", запланированный на 15 марта, должен был принести ПСЖ 5-6 млн евро.
В прошлом сезоне доходы от продажи VIP-мест на трибунах составили 105 миллионов евро. В этом финансовом году, по предварительным оценкам, клуб потеряет около 30% доходов от этой суммы.
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- Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены. В УЕФА надеются, что сезон возобновится в конце апреля или в начале мая.
- Также в УЕФА готовы пожертвовать стартом следующего сезона, чтобы завершить текущий.
- Что до еврокубков, то в УЕФА заявили, что все результаты, возможно, будут аннулированы.
Примечательно В Германии футбольные матчи возобновятся только в 2021 году
- В Германии убеждены, что кризис ударит по "маленьким" клубам. Поэтому четыре немецких футбольных клуба пожертвовали 20 миллионов евро для поддержки лиги. Речь идет о "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "Лейпциге" и "Байере".
- Сезон английской Премьер-лиги (АПЛ) может быть доигран в условиях пандемии коронавируса. Премьер-лига разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.
- В то же время чемпионат Италии по футболу вряд ли возобновится в начале мая. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора пока не видит оснований для восстановления сезона.
- В Испании сезон приостановлено бессрочно.
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