24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

ПСЖ потеряет более 215 миллионов евро из-за коронавируса

- Читати новину українською
ПСЖ потеряет более 215 миллионов евро из-за коронавируса / AFP

Французский футбольный клуб ПСЖ понесет серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Парижане потеряют к 215 мллионов евро, если Лига 1 будет закончена в июне.

Потери действующих чемпионов Франции подсчитали журналисты L'Equipe, информирует Paris Fans.

Журналисты пишут, что потеря 215 миллионов евро – это наихудший сценарий для ПСЖ, если сезон закончится до 30 июня.

Читайте также Европейские топ-чемпионаты могут потерять до 4 миллиардов евро из-за коронавируса

На данный момент 30 июня считают наиболее вероятной датой окончания сезона.

ПСЖ теряет на телеправах, доходы от Лиги чемпионов также снизятся.

Если сезон не продолжится, или 5 оставшихся матчей, которые ПСЖ осталось сыграть в Париже, пройдут при пустых трибунах, то потери от доходов с игровых дней снизятся на 30 миллионов евро.

Матч против "Ниццы", запланированный на 15 марта, должен был принести ПСЖ 5-6 млн евро.

В прошлом сезоне доходы от продажи VIP-мест на трибунах составили 105 миллионов евро. В этом финансовом году, по предварительным оценкам, клуб потеряет около 30% доходов от этой суммы.

Как COVID-19 повлиял на футбол в Европе

  • Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены. В УЕФА надеются, что сезон возобновится в конце апреля или в начале мая.
  • Также в УЕФА готовы пожертвовать стартом следующего сезона, чтобы завершить текущий.
  • Что до еврокубков, то в УЕФА заявили, что все результаты, возможно, будут аннулированы.

Примечательно В Германии футбольные матчи возобновятся только в 2021 году

  • В Германии убеждены, что кризис ударит по "маленьким" клубам. Поэтому четыре немецких футбольных клуба пожертвовали 20 миллионов евро для поддержки лиги. Речь идет о "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "Лейпциге" и "Байере".
  • Сезон английской Премьер-лиги (АПЛ) может быть доигран в условиях пандемии коронавируса. Премьер-лига разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.
  • В то же время чемпионат Италии по футболу вряд ли возобновится в начале мая. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора пока не видит оснований для восстановления сезона.
  • В Испании сезон приостановлено бессрочно.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол ПСЖ
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:20 Капитан "Астон Виллы" Грилиш разбил свой Range Rover, перед тем призывая всех оставаться дома
Футбол 441
сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 24327
сегодня , 14:05 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 24931
сегодня , 14:35 Белорусские болельщики начинают бойкотировать футбольные матчи чемпионата страны
Футбол 526
сегодня , 09:15 Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры
Футбол 381
сегодня , 10:58 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенными фото
Інші види спорту 1344
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 55644
сегодня , 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Бокс 422
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Софія Кулай
сегодня 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Софія Кулай
29 марта 12:41 Усик – Чисора: бой официально переносят
Михайло Гема
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук