ПСЖ разгромил "Лион" в матче с шестью голами и курьезным автоголом – видео

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" в воскресенье, 9 февраля, зрители увидели аж шесть голов. И украшением матча стал автогол в начале второго тайма.

ПСЖ – Лион 4:2

Голы: Ди Мария, 22, Мбаппе, 38, Марсаль, 47 (авт.), Кавани, 79 – Терье, 52, Дембеле, 59

Хозяевам удалось открыть счет в середине первого тайма. Ди Мария получил пас на фланг, обыграл двух соперников и неожиданно для голкипера пробил в ближний угол ворот. Впоследствии он мог забить ударом под перекладину, но пробил выше ворот.

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А вскоре свой очередной гол за ПСЖ забил Мбаппе. Нападающий получил пас в штрафную от Менье. Защитник пытался прервать прострел, но лишь задел мяч, который таки отлетел к Мбаппе. А уже форвард в касание опрокинул голкипера, который вышел на перехват.

В начале второго тайма счет на табло уже был 3:0. Все благодаря невероятному голу от игроков "Лиона". Мбаппе отдал пас на Дракслера. Немец отдал слишком слабый пас мимо голкипера. Его в подкате выбил Мендеш. Когда казалось, что мяч выкатится за пределы поля, Дракслер остановил его на линии и отдал пас. Планировалось, что под удар Ди Марии, но Марсаль, пытаясь его выбить, нанес мощный удар. И мяч влетел под перекладину ворот.

И после этого "Лион" за семь минут вернул интригу в матче, когда сначала Терье забил (в этом моменте Навас мог спасти команду, но мяч пролетел под ним и закатился в ворота). А потом Дембеле выиграл позицию у соперника и забил гол.

Однако после этого ПСЖ снова взял игру под свой контроль. А окончательный счет в матче установил Кавани, который только за две минуты до того вышел на замену.

Видеообзор матча ПСЖ – Лион