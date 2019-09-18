ПСЖ – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов подарил фанатам футбола невероятное противостояние – ПСЖ против "Реала". Посмотреть этот матч можно будет и в Украине, как по телевидению, так и онлайн.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них в прямом эфире и покажут матч ПСЖ – "Реал". Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

К слову: ПСЖ – Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч ПСЖ – "Реал" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Напомним, матч ПСЖ – "Реал" состоится в среду, 18 сентября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них у прямому ефірі й покажуть матч ПСЖ – "Реал". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

До слова: ПСЖ – Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дивитися онлайн матч ПСЖ – "Реал" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч ПСЖ – "Реал" відбудеться у середу, 18 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.