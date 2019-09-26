ПСЖ сенсационно проиграл "Реймсу", пропустив головокружительный гол: видео

Действующий чемпион Франции ПСЖ потерпел второе поражение в рамках Лиги 1. В этот раз парижане проиграли скромному "Реймсу".

ПСЖ – Реймс 0:2

Голы: Камара, 29, Диа, 90+4

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В первом тайме гостям из Реймса удалось открыть счет. Манетзи совершил кросс с левого фланга точно на Камара. Французского полузащитника не ​​опекал ни один защитник парижан и тот переиграл Наваса.

Из-за травм ПСЖ не смог рассчитывать на Килиана Мбапе, Дракслер, Эдинсона Кавани и Икарди. Следовательно, атаки подопечных Томаса Тухеля были лишены остроты.

Лишил ПСЖ каких-либо шансов получить хотя бы ничью в компенсированное время Диа. Булае в падении, пытаясь ударить боковыми ножницами, сумел переиграть Наваса – 2:0.

Несмотря на это поражение ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, набрав 15 очков. Столько же зачетных баллов у "Анже".

ПСЖ – Реймс видеообзор матча