ПСЖ сенсационно проиграл "Реймсу", пропустив головокружительный гол: видео
Действующий чемпион Франции ПСЖ потерпел второе поражение в рамках Лиги 1. В этот раз парижане проиграли скромному "Реймсу".
ПСЖ – Реймс 0:2
Голы: Камара, 29, Диа, 90+4
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В первом тайме гостям из Реймса удалось открыть счет. Манетзи совершил кросс с левого фланга точно на Камара. Французского полузащитника не опекал ни один защитник парижан и тот переиграл Наваса.
Из-за травм ПСЖ не смог рассчитывать на Килиана Мбапе, Дракслер, Эдинсона Кавани и Икарди. Следовательно, атаки подопечных Томаса Тухеля были лишены остроты.
Лишил ПСЖ каких-либо шансов получить хотя бы ничью в компенсированное время Диа. Булае в падении, пытаясь ударить боковыми ножницами, сумел переиграть Наваса – 2:0.
Несмотря на это поражение ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, набрав 15 очков. Столько же зачетных баллов у "Анже".
ПСЖ – Реймс видеообзор матча
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