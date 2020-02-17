ПСЖ сыграл феерическую ничью 4:4 с аутсайдером чемпионата "Амьеном": видео

Французский ПСЖ был близок к тому, чтобы создать настоящую сенсацию в чемпионате. Команда приехала в гости к аутсайдеру и пропустила четыре гола. А от позорного поражения их спас 17-летний защитник.

Амьен – ПСЖ 4:4

Голы: Гирасси, 5, 90+1, Какута, 29 Диабате, 40 – Эррера, 45, Куасси, 60, 65, Икарди, 74

ПСЖ пропустил уже на 5-й минуте встречи, когда Гирасси получил пас на ход в штрафную и пробил под голкипером. Впоследствии защита парижан еще не раз ошибется. Результативной ошибка станет на 29-й минуте, когда будет пробивать Какута. Мощный удар с угла штрафной в дальнюю девятку ворот над голкипером стал настоящим украшением матча.

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Добил гостей Диабате. Он протянул мяч с центра поля и пробил в дальний угол – мяч от штанги залетел в ворота.

И все же ПСЖ удалось сократить отставание еще в первом тайме – после подачи с углового мяч отлетел к Эррере, и игрок мощно пробил под перекладину ворот.

А второй тайм стал бенефисом юного Куасси. 17-летний защитник несколько неожиданно вышел в старте на этот матч. Кажется, что неожиданным выход игрока стал и для представителей ПСЖ, ведь футболист сыграл в футболке только с номером, но без своей фамилии на ней. И именно защитник с разницей в пять минут отличился дважды и сравнял счет на табло.

На 74-й минуте ПСЖ вышел вперед – Икарди удачно сыграл, когда в касание отправил мяч уже в пустой угол ворот после прострела с фланга.

Но уже в компенсированное арбитром время "Амьен" сумел вырвать ничью. Быстрая атака закончилась прострелом на Гирраси, и нападающий оформил дубль, пробив мимо голкипера. Здесь стоит отметить, что Куасси не успел на перехват этого мяча.

Смотрите видеообзор матча Амьен – ПСЖ

ПСЖ играет вничью, но его лидерству во Франции мало что угрожает – 10 очков отрыва от "Марселя". В свою очередь и дальше предпоследний в чемпионате.