ПСЖ вышел на матч чемпионата Франции в футболках с изображением Нотр-Дама: фото

Французский ПСЖ в матче чемпионата против "Монако" в воскресенье, 21 апреля, выходил уже в статусе чемпиона. Команда досрочно выиграла чемпионат. Но не это было важно в этом матче. На игру футболисты парижской команды вышли с изображением собора Парижской Богоматери.

Так футболисты ПСЖ почтили не только Нотр-Дам, но и пожарных, которые отважно боролись с огнем. Поэтому после матча в продажу в ограниченном количестве поступили футболки клуба с изображением собора Парижской Богоматери. Полученные от продажи средства пойдут ассоциации пожарных.

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Кроме изображения собора Парижской Богоматери, вместо имени футболистов ПСЖ была надпись Notre-Dame.

Сам матч закончился победой ПСЖ 3:1. Хет-трик оформил Мбаппе.

До этого ПСЖ уже начал сбор средств среди своих фанатов со всего мира на восстановление собора Парижской Богоматери.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме

Пожар во всемирно известном соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля вечером. Загорелся чердак здания. По мнению пожарных, это могло быть связано с ремонтом здания.

Очевидцы убеждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть собора, расположенную на значительной высоте.

Благодаря профессиональной работе пожарных сохранился фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда было вынесено. Это то, что спасали в первую очередь.

Видео: что известно о пожаре в Нотр-Даме



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