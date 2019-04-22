ПСЖ вышел на матч чемпионата Франции в футболках с изображением Нотр-Дама: фото

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ПСЖ вышел на матч чемпионата Франции в футболках с изображением Нотр-Дама: фото

Французский ПСЖ в матче чемпионата против "Монако" в воскресенье, 21 апреля, выходил уже в статусе чемпиона. Команда досрочно выиграла чемпионат. Но не это было важно в этом матче. На игру футболисты парижской команды вышли с изображением собора Парижской Богоматери.

Так футболисты ПСЖ почтили не только Нотр-Дам, но и пожарных, которые отважно боролись с огнем. Поэтому после матча в продажу в ограниченном количестве поступили футболки клуба с изображением собора Парижской Богоматери. Полученные от продажи средства пойдут ассоциации пожарных.

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Кроме изображения собора Парижской Богоматери, вместо имени футболистов ПСЖ была надпись Notre-Dame.

Сам матч закончился победой ПСЖ 3:1. Хет-трик оформил Мбаппе.

До этого ПСЖ уже начал сбор средств среди своих фанатов со всего мира на восстановление собора Парижской Богоматери.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме

  • Пожар во всемирно известном соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля вечером. Загорелся чердак здания. По мнению пожарных, это могло быть связано с ремонтом здания.
  • Очевидцы убеждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть собора, расположенную на значительной высоте.
  • Благодаря профессиональной работе пожарных сохранился фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда было вынесено. Это то, что спасали в первую очередь.

Видео: что известно о пожаре в Нотр-Даме

пожежі собор паризької богоматері архітектура
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Теги: ПСЖ Пожар в Нотр-Даме Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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