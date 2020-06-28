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Легионер "Динамо" Родригес снова забил в Турции, но не доиграл матч из-за удаления: видео
сегодня , 11:23 Легионер "Динамо" Родригес снова забил в Турции, но не доиграл матч из-за удаления: видео
Михайло Гема
Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
27 июня , 14:01 Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
Софія Кулай
Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
07:30, сегодня Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
"Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
21:26, 27 июня "Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
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"Карпаты" в меньшинстве показали характер и вырвали ничью у "Львова": видео
19:11, 27 июня "Карпаты" в меньшинстве показали характер и вырвали ничью у "Львова": видео
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