Путин впервые прокомментировал решение WADA лишить Россию участия в международных соревнованиях

На пресс-конференции в Париже по итогам переговоров в "нормандском формате" президент России Владимир Путин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях сроком на четыре года.

Путин назвал это решение противоречащим Олимпийской хартии, поскольку вынесенное исполкомом WADA наказание "носит коллективный характер", а это запрещено хартией.

Коротко о главном: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

Соответственно, в этом Путин видит основание для обжалования решения WADA в Спортивном арбитражном суде.

Во-первых, нужно проанализировать. То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — есть претензии к ОКР, а если нет, то страна должна выступать под олимпийским флагом. В данном случае решение WADA противоречит хартии и мы имеем основание подать в суд,

– заявил Путин.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.



Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.



Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предварительный счет России составляет чуть меньше 5 миллионов долларов.