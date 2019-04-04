Ралли-рейд "Дакар" переедет в другой конец мира с 2020 года

Ралли-рейд «Дакар» с 2020 года переезжает на Средний Восток. В этом году гонки стартуют в Саудовской Аравии.

Организатор "Дакара" ASO подписал пятилетнее соглашение с Саудовской Аравией. Однако пока официально об этом еще не сообщалось, пишет Motorsport.com. Поэтому деталей гонки пока нет.

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Саудовская Аравия не имеет ландшафта для "Дакара", только 1,4 миллиона квадратных километров Аравийской пустыне с горным массивом Асира, где температура колеблется от -2 до +30 градусов по Цельсию в январе. Поэтому есть вероятность, что гонки впоследствии будут происходить в нескольких странах. Это подтвердил и нынешний победитель "Дакара" Насер Аль-Аттия.

"Этот план предусматривает в 2020 году 100% гонки в Саудовской Аравии, а затем попробуем поехать в другие страны, такие как Оман, Иордания или Египет", – заявил Насер Аль-Аттия.

Также беспокойство вызывает, как Саудовская Аравия сможет справиться с прибытием сотен иностранцев, которым только начали выдавать туристические визы в конце 2018 года, а также женщин-гонщиц, членов команды, организаторов и журналистов.

Организатор "Дакара" ASO проводил самый известный в мире ралли-рейд в Южной Америке с 2009 года. Гонки перенесли туда из-за террористической угрозы в Мавритании, что привело к отмене гонки 2008 года – последней в Африке. В 2019 году Дакар был первым, полностью состоявшимся в пределах одной страны-Перу. Это произошло после того, как южноамериканские соседи Чили, Эквадор и Боливия не смогли найти согласие с АСО.