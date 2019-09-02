Раскола не будет: УХЛ удалось договориться с Федерацией хоккея Украины о проведении чемпионата

Украинская хоккейная лига продлила соглашение с Федерацией хоккея Украины о проведении чемпионата Украины по хоккею с шайбой.

Обе стороны пришли к соглашению продолжить сотрудничество для успешной реализации высокого уровня национально первенства. Хоккейный сезон 2019/20 будет четвертым, в котором Украинская хоккейная лига и Федерация хоккея Украины объединяют свои усилия.

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Напомним, перед тем Федерация решила организовать чемпионат Украины по хоккею, несмотря на то, что его уже организовывала УХЛ. Таким образом, Украина могла бы получить два хоккейных чемпионата. При этом была вероятность вызвать скандал относительно участия украинского клуба в IIHF CONTINENTAL CUP.