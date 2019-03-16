Расписание главных матчей UFC Fight Night 147

Очередная серия боев от UFC, который пройдет в субботу 16 марта, в этот раз состоится в Лондоне. Турнир Fight Night 147 порадует болельщиков 13 поединками в разных весовых категориях, и некоторые из боев обещают быть особенно интересными.

Главным же боем вечера будет встреча Даррена Тилла с Хорхе Масвидалем. Особенно этот поединок важен для Даррена, который в сентябре прошлого года проиграл Тайрону Вудли бой за титул чемпиона в полусреднем весе. Теперь англичанину необходимо снова заслужить право побороться за титул. В бою с Масвидалем, который не выходил в октагон почти полтора года, шансы Даррена на победу достаточно высоки – 70% по оценкам аналитиков Parimatch. Хорхе в свое время также участвовал в титульных боях, но еще до прихода в UFC и в легком весе. Зато в Масвидаля богатый опыт уличных драк и настоящий бойцовский характер. Так просто он не сдастся. Правда, нокаутирующего удара ему не хватает. Даррен достаточно большой для полусреднего веса, за что и получил прозвище "Горилла". А также за то, что может буквально смять соперника. Важно, что в Тилла не было такого простоя, как в Масвидаля. Стоит еще отметить, что он младше Хорхе на восемь лет.

Читайте также: Конора Макгрегора арестовали в США

Не так давно был претендентом на титул и Волкан Оздемир, только в полутяжелом весе. Сейчас же в преддверии боя с Домиником Рейесом швейцарец выступает в качестве андердорга – 38% на победу от Parimatch. Волкан не самый точный ударник, цели достигает лишь половина его ударов. Но он пытается это компенсировать силой. Рейес все же выглядит более рассудительным. И удары его, при этом, не менее опасные. Оздемир хоть и умеет держать удар, но ему явно придется несладко.

Зрелищный бой можно ожидать и от Леона Эдвардса и Гуннара Нельсона. Отдать явное предпочтение кому-то сложно, хотя эксперты Parimatch все же больше склоняются к победе Эдвардса – 58%. Нельсон не может похвастаться яркой техникой, к тому же он довольно предсказуем. Особенно Гуннар опасен в партере, тогда как Леон предпочитает работать в стойке. Поэтому многое будет зависеть от того, кто сможет навязать сопернику свои правила.