Разгромы "Донбасса" и "Кременчуга, победа "Днепра": итоги третьего тура УХЛ

"Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков", "Днепр" занял позицию в тройке лидеров, а МХК "Динамо" уступил действующим чемпионам.

Кременчуг – Ледяные Волки 11:1

22 сентября "Ледяные Волки" встретились с "Кременчугом" на арене "Айсберг". Матч завершился с разгромным счетом 11:1 в пользу "горожан".

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Такой результат матча тренер "волков" объяснил усталостью игроков, ведь игра состоялась фактически с "колес". Лидеры турнирной таблицы уверенно расстреливали ворота соперника, и уже в первом периоде счет на табло показывал 6:0. Не расслабился "Кременчуг" и во втором периоде, забросив еще 4 шайбы. Один гол в ворота Вячеслава Новицкого удалось забросить Николаю Дворнику.

Кажется, только в третьем периоде "Ледяным Волкам" удалось собраться с силами, ведь этот период оказался наименее результативным. Одна шайба от Глаба Варавы на последней минуте матча была заброшена в ворота киевлян. Итоговый счет игры 11:1.

Днепр – Белый Барс 1:0

В этот же день состоялась игра на арене "Фаворит" в Херсоне между "Днепром" и "Белым Барсом". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.

Два первых периода счет на табло был 0:0. В третьем периоде точным броском в ворота "Белого Барса" отличился капитан команды "Днепра" Сергей Афанасьев. Стоит отметить активность нападающих гостей Владислава Куцевича и Игоря Шиманского.

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У хозяев активными действиями впереди запомнились: Руслан Ромащенко, Дмитрий Пугачев и Дмитрий Чернышенко. И даже не смотря на то что, главный тренер гостей за минуту до конца матча заменил вратаря на полевого игрока, результат матча остался прежним – 1:0 в пользу херсонского "Днепра".

Донбасс – МХК Динамо 9:0

23-го сентября, в Дружковке состоялся поединок между МХК "Динамо" и "Донбассом". Матч завершился со счетом 9:0 в пользу дончан. Дублями в этом матче отметились Иван Рибчик, Александр Костиков и Виталий Кирющенков. Харьковчанам, к сожалению, не удалось поразить ворота "Донбасса" и заработать свои первые очки в чемпионате.

Результаты 3 тура чемпионата Украины по хоккею

В следующем туре МХК "Динамо" проведет первый домашний поединок в новом сезоне. Соперником харьковчан станет бронзовый призер УХЛ "Кременчуг".