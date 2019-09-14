РБ Лейпциг – Бавария: где смотреть онлайн матч чемпионата Германии

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Лейпциг – Бавария: где смотреть онлайн матч Бундеслиги 14.09.2019
РБ Лейпциг – Баварія смотреть онлайн / twitter.com/DieRotenBullen

В субботу, 14 сентября, в гости к лидеру чемпионата Германии "РБ Ляйпциг" пожалует "Бавария". Топ-противостояние можно будет посмотреть в Украине по телевидению и онлайн.

Матчи немецкой Бундеслиги в Украине показывают телеканалы "Футбол 1/2". Именно на втором из них и покажут матч "РБ Лейпциг" – "Бавария" в прямом эфире. Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

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Матч "РБ Лейпциг" – "Бавария" смотреть онлайн можно будет на Oll.tv и Megogo. Первый из них – это онлайн-трансляция матча по телеканалу "Футбол 2". Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям платный. На Oll.tv можно взять подписку "Футбол" за 89 гривен в месяц (только телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2") или "Суперспорт" за 139 гривен в месяц (каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport). На Megogo подписка Оптимальная стоит 97 гривен в месяц. Но в нее входит доступ не только к трансляции футбольных матчей, но и более 185 других телеканалов.

Напомним, матч "РБ Лейпциг" – "Бавария" состоится в субботу, 14 сентября. Начало матча в 19:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бавария
Источник: 24 канал
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