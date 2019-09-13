РБ Лейпциг – Бавария: прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии

В субботу, 14 сентября, состоится один из топ-матчей чемпионата Германии – в гости к "РБ Лейпциг" пожалует "Бавария". Букмекеры оценили шансы на победу в этом матче каждой из команд.

РБ Лейпциг – Бавария: прогноз

Несмотря на то, что матч состоится в Лейпциге, а команда выиграла все три предыдущих матча и идет на первом месте в Бундеслиге, именно гости являются фаворитами этого противостояния. Шансы "Баварии" победить вдвое выше, чем в "РБ Лейпциг".

Матч "РБ Лейпциг" – "Бавария" состоится в субботу, 14 сентября. Начало матча – в 19:30. Видео голов – на сайте Спорт24.

Прогноз Favorit

Они оценили шансы "РБ Лейпциг" победить коэффициентом 4,05. Победа "Баварии" – 1,87. Ничья в матче – 3,70.

Больше шансов забить в этом матче у нападающего мюнхенской команды – коэффициент 1,50 на то, что Роберт Левандовски отличится в этом матче. Гол Тимо Вернера – 1,95.

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Прогноз 1xbet

Здесь несколько ниже коэффициенты на хозяев, и несколько выше – на гостей. Так, победа "РБ Лейпциг" получила коэффициент 3,9. То, что "Бавария" победит – 1,93. Ничья – 4,04.

Букмекеры ожидают немало голов в матче. Ставка "тотал матча более 3,0" - 1,75. "Тотал матча менее 3,0" - 2,08. При этом голы прогнозируют в ворота обеих команд. Ставка на "обе забьют" – 1,47. На то, что этого не произойдет – 2,86.

Прогноз PariMatch

Здесь самый низкий коэффициент на победу "РБ Лейпциг" – 3,75. Победа "Баварии" – 1,90. Ничья – 4,10.

На то, что голы будут забиты в обоих таймах – 1,47. На то, что такое событие не произойдет – 2,70. При этом гол во втором тайме более вероятен, чем в первом – коэффициент 1,25 на гол за первые 45 минут против 1,14 на гол после перерыва.