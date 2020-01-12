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Реал – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

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Реал – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании / cambio16.com

"Реал" и "Атлетико" поборются за Суперкубок Испании. Финальный поединок можно посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 12 января. Начало встречи – в 20:00.

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На пути к решающему матчу "Реал" выиграл у победителя Кубка Испании – "Валенсию". "Атлетико" выбил победителя Ла Лиги – "Барселону".

Матч финала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" можно просмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

Новые пользователи Megogo имеют возможность оформить подписку за одну гривну в месяц.

Реал – Атлетико: онлайн-трансляция

Обзор матча "Реал" – "Атлетико" – читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал Атлетико
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