Реал – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании
"Реал" и "Атлетико" поборются за Суперкубок Испании. Финальный поединок можно посмотреть онлайн на сайте Спорт24.
Матч "Реал" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 12 января. Начало встречи – в 20:00.
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На пути к решающему матчу "Реал" выиграл у победителя Кубка Испании – "Валенсию". "Атлетико" выбил победителя Ла Лиги – "Барселону".
Матч финала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" можно просмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.
Новые пользователи Megogo имеют возможность оформить подписку за одну гривну в месяц.
Реал – Атлетико: онлайн-трансляция
Обзор матча "Реал" – "Атлетико" – читайте на сайте Спорт24.