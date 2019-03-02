Реал – Барселона: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

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Реал – Барселона: где смотреть онлайн матч Чемпионата Испании
Реал – Барселона смотреть онлайн

Испанские "Реал" и "Барселона" сыграют очередное "эль-классико" меньше, чем за неделю. На этот раз в чемпионате. Игра состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Однако матчи чемпионата Испании в Украине не транслируют по телевидению. Игру "Реал" – "Барселона" можно будет посмотреть только онлайн.

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Трансляцию матча "Реал" – Барселона" в Украине будет осуществлять MEGOGO – видеосервис для просмотра онлайн видео. И доступ к видео на этом сайте платный. Матч можно посмотреть по месячной подписке "Оптимальная" за 97 гривен в месяц.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 2 марта. Начало "эль-классико" в 21:45. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона Реал
Источник: 24 Канал
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