Реал – Барселона: прогноз букмекеров на "Эль Классико"

В воскресенье, 1 марта, "Реал" примет "Барселону" в матче чемпионата Испании. Букмекеры определили фаворита этого поединка.

Реал – Барселона: прогноз

"Реал" одержал одну победу в пяти последних матчах. В чемпионате Мадрид одолел "Осасуну". Еще в трех играх сливочные уступили. В Примере проиграли "Леванте", в Кубке Испании – "Реалу Сосьедад", в Лиге чемпионов – "Манчестер Сити". Один раз команда Зинедина Зидана сыграла вничью – с "Сельтой" в Ла Лиге.

Читайте также: Астон Вилла – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на финал Кубка английской лиги

"Барселона" одержала три победы в пяти последних матчах. В чемпионате Испании она расправилась с "Бетис", "Хетафе" и "Эйбар". В Кубке Испании "сине-гранатовые" уступили "Атлетико", а в Лиге чемпионов сыграли вничью с "Наполи".

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 1 марта. Начало встречи – в 22:00.

Реал – Барселона: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры считают фаворитом этого поединка мадридский клуб. На победу "Реала" дается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех каталонского клуба можно поставить с котировкой 3,25.

Эксперты считают, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 1,65, менее 2,5 – 2,30.

Значит, в процентах вероятности это шансы 40% в 0-2 забитых мячей против 60% в 3 и более голов. На рынке "обе забьют" фаворитом считается вариант "да" с 64% вероятности.