Реал – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" в среду, 26 февраля, можно будет посмотреть и в Украине. Как по телевизору, так и онлайн.

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Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят каналы "Футбол 1/2/3". Именно канал "Футбол 2" и покажет этот матч. Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Стоит напомнить, что каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" пропали в большинстве кабельных сетей в Украине.

К слову: Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезли из кабельных сетей в Украине: где их смотреть

Смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" – "Манчестер Сити" можно онлайн на платформе Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к показам матчей платный и требует регистрации. Месячный абонемент на каналы "Футбол 1/2/3" стоят от 109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда также входит канал Setanta Sport, который транслирует матчи АПЛ, а также НБА, НХЛ и Формулу-1.